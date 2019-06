Secondo Il Mattino: "Allan resta un obiettivo concreto di mercato della squadra di Parigi, con contatti intensificati nelle ultime ore, mentre il mediano del Napoli è in Brasile con la sua nazionale per disputare la Coppa America. La richiesta del Napoli resta molto alta, vicino ai 75 milioni di euro, ma il margine per trattare c'è. Il PSG ha stanziato 60 milioni per Allan: il Napoli ha già chiesto di avvicinarsi alla cifra richiesta attraverso bonus, anche facilmente raggiungibili. All'entourage del calciatore è arrivato un segnale positivo sull'esito del trasferimento in Francia: con gli agenti Arribas e Gemelli, il PSG ha da tempo l'accordo. Un quinquennale su una base di 6 milioni netti a stagione.

Anche in questo caso, la chiusura dell'affare non è dietro l'angolo: ma, le parti hanno ampia disponibilità ad incontrarsi".