Come spiega il Corriere dello Sport: Argomento sensibile: a inizio marzo, per la precisione domenica 1, Mertens ha incontrato De Laurentiis in un faccia a faccia raccontato come decisivo per il brindisi a champagne, ma poi il blocco delle attività ha interrotto la trattativa sul più bello; prima di un ulteriore incontro, magari con i suoi manager, e soprattutto prima di formalizzare il prolungamento fino al 2022. Non resta che attendere, insomma; lavorare in casa, anzi sul terrazzo allestito ormai come una palestra, e poi tornare a respirare. E a segnare. E firmare"