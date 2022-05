In vista della prossima stagione il Napoli dovrà piazzare diversi colpi sul mercato. Tra questi un difensore che dovrà essere aggiunto alla rosa, vista la partenza di Tuanzebe che farà rientro al Manchester United.



Il futuro di Koulibaly è ancora da scrivere, mentre Rrahmani rappresenterà un punto fermo e nei piani del Napoli c'è in programma il rinnovo di Juan Jesus. Servirà completare il reparto e secondo il Corriere dello Sport il nome giusto potrebbe essere quello di Leo Ostigard, centrale difensivo classe '99 che si sta mettendo in mostra al Genoa, in prestito dal Brighton.