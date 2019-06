Il Mattino ribadisce come in casa Napoli ci sia ancora il nome di Grimaldo del Benfica tra i papabili per la corsia sinistra: "Il filo diretto con Lisbona non si è interrotto per Grimaldo, così come il gradimento della società lusitana per Mario Rui. Manca la stretta di mano sul conguaglio da versare per l'esterno spagnolo valutato 35-40 milioni dal Benfica. Nel classico gioco delle parti, il Napoli fa una valutazione più bassa e cerca di spingere per un valore di Mario Rui vicino ai 25 milioni"