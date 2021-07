Il Napoli ha bisogno di rinforzare due ruoli in particolare in vista della nuova stagione. Con l'uscita di Bakayoko sarà inevitabile un innesto a centrocampo e sarà necessario provare ad investire su un terzino sinistro, dove c'è stata qualche lacuna di troppo nelle ultime stagioni.



I dirigenti del Napoli puntano soprattutto su Emerson Palmieri del Chelsea e Berge dello Sheffield United. Il primo ha già lavorato con Spalletti e lo ritroverebbe volentieri, il secondo invece rimase impressionato dal San Paolo due anni fa quando giocava nel Genk e già da allora diede disponibilità di trasferirsi in azzurro. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.