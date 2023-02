La difesa del Napoli oggi funziona alla grande. La coppia Rrahmani-Kim è ben consolidata e le alternative Juan Jesus e Ostigard si fanno trovare sempre pronti quando chiamati in causa. Il ds Giuntoli, però, si guarda sempre attorno, specialmente per quelle che potrebbero diventare delle vere e proprie occasioni di mercato.



Nuovo nome per la difesa del Napoli. Si tratta di Evan Ndicka, centrale classe '99 attualmente in forza all'Eintracht Francoforte e che affronterà proprio gli azzurri agli ottavi di finale di Champions. Una potenziale occasione, perché il contratto del calciatore scadrà a giugno 2023. Sulle sue tracce, però, non c'è solo il Napoli. L'Inter lo segue per il dopo Skriniar, così come Juventus e Roma. Ma occhio anche alle sirene dalla Premier League. Lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport.