L'innesto principale, il rinforzo che serviva a Luciano Spalletti è arrivato.ha sostituito Manolas e sarà l'unico acquisto di questo mese, salvo sorprese clamorose dell'ultima ora. Il ds Giuntoli si guarda attorno, soprattutto in ottica futura (tra cui c'è il forte interesse per Olivera). Per intervenire già da ora servirebbe una cessione, soluzione che presumibilmente non si concretizzerà.- Così ecco che si può già iniziare a volgere lo sguardo alL'obiettivo sembra ormai chiaro, d'altronde quasi un anno fa lo stesso De Laurentiis lo ha dichiarato apertamente: occorreIl primo a fare le valigie, in maniera ufficiale, sarà Lorenzo Insigne, destinazione Toronto. Con lui saluteranno Malcuit, Ghoulam e forse Ospina, con Mertens ancora in dubbio.Nessun acquisto con ingaggi fuori portata, la strada è tracciata.ci sarà un'assenza sull'out mancino che farà uno strano effetto visto che l'attuale capitano del Napoli è lì da ben dieci stagioni. PeròE il futuro azzurro potrà essere scritto in buona parte grazie al campionato in corso. Serve assolutamente centrare le prime quattro posizioni in classifica, così da rientrare in Champions. Ambizioni, sì, ma soprattutto un incasso economico tale da poter investire in maniera concreta nel prossimo mercato estivo. Insigne andrà inevitabilmente rimpiazzato.Il messicano è abituato a giocare a sinistra, tra Nazionale e Napoli ne ha collezionate di presenze in quella posizione. Nel prossimo ritiro estivo il tecnico toscano potrà avere anchedi proprietà del Napoli e in prestito al Frosinone, quest'anno con la maglia dei ciociari ha collezionato 6 gol e 2 assist in 14 presenze in Serie B. Da vedere se sarà pronto per il grande salto.è un anno più giovane di Zerbin (classe 2000), ma è già al suo secondo anno in Serie A ed è definitivamente esploso con la maglia del Sassuolo. L'Inter ha mostrato un vero interesse, anche se i nerazzurri sembrano virare più su Scamacca.di infiammare nuovamente una piazza che ultimamente sembra aver perso qualcosa in termini di emozioni. Raspadori potrebbe essere un colpo notevole, sia dal punto di vista tecnico che della duttilità: dà il meglio di sé alle spalle del centravanti, ma è molto bravo a partire largo a sinistra e lavorando anche da prima punta. Va consideratonon lo lascerebbe partire. Giovane, italiano e con un ingaggio ampiamente alla portata.. Ecco il sogno estivo partenopeo.