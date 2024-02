Napoli, occhi su David: la posizione del Milan

Il Napoli pensa già al futuro. Gli azzurri sono già certi di perdere Victor Osimhen che, nonostante il rinnovo di contratto, lascerà la Campania per un top club europeo. La squadra di Aurelio De Laurentiis non vuole farsi cogliere impreparata e lavora per sostituire il nigeriano con una nuova punta. Come scrive Il Mattino, l'obiettivo principale degli azzurri sarebbe Jonathan David, il 24enne del Lille che andrà in scadenza di contratto nel giugno 2025. La società francese avrebbe abbassato le pretese e con 40 milioni il Napoli potrebbe acquistare l'attaccante.



David piace ancora per caratteristiche e guadagna circa un milioni di euro a stagione. Da monitorare, però, la situazione riguardante il Milan che, attualmente, lo tiene monitorato tra i profili sul taccuino della dirigenza rossonera. Tuttavia, il suo nome non è più in pole position, con la società meneghina che sta virando su giocatori come Zirkzee o Sesko.