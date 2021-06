Nell'ultima stagione De Paul è stato il vero trascinatore dell'Udinese. 9 gol e 10 assist in campionato per l'argentino che ha mostrato una leadership tecnica e caratteriale di grande spicco. Così per lui sembra essere arrivato il momento del salto di qualità.



Il Napoli lo segue da tanto, non è un segreto. Le condizioni, però, per un trasferimento in azzurro non sembrano esserci. Pozzo avrebbe chiesto ben 40 milioni di euro per portarlo via da Udine, richiesta eccessiva per i partenopei. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.