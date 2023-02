Tanti calciatori sono passati proprio per Empoli prima di arrivare a Napoli, ma non solo: da Mario Rui a Di Lorenzo, passando per Sarri, ma ci sono anche i vari Zielinski (acquistato dall'Udinese ma emerso in Toscana), Hysaj, Valdifiori, Sepe, Tonelli, Luperto. Tantissimi nomi che raccontano un buon legame tra le due società, rafforzato nel tempo e che potrebbe vedere degli sviluppi interessanti anche in futuro. Questo perchéalmeno altri tre calciatori dell'Empoli. Si tratta di Tommaso(centrocampista, 2003), Fabiano(terzino sinistro, 2000) e Guglielmo(portiere, '96).- Luciano Spalletti (anche lui in passato allenatore dell'Empoli) ha parlato proprio di loro nella conferenza stampa alla vigilia del match: "Hanno calciatori fortissimi come, di cui ne parlano tutti,. Sono calciatori chea confrontarsi per classifiche importanti e già adesso sanno come comportarsi in campo". Un attestato di stima non da poco per calciatori che sono da tempo nel mirino degli azzurri.- Di loro hanno parlato, i direttori sportivi rispettivamente di Napoli ed Empoli.continueranno a chiacchierare in particolar modo di. Per quanto riguarda il terzino ex Avellino, servirà in primis l'eventuale uscita di Mario Rui. Se il portoghese dovesse andar via, allora il Napoli si fionderebbe proprio su Parisi.Una cifra che potrebbe anche essere alleggerita inserendo qualche contropartita.- Da capire in casa Napoli cosa ne sarà di Zielinski, che potrebbe dire addio a fine stagione. Cosa che farà con ogni probabilità Ndombele, per il quale tra riscatto e ingaggio l'investimento sarebbe troppo oneroso. Ecco, dunque, la caccia al centrocampista.Come ha dichiarato il patron Corsi, dicendo che il ragazzo ha bisogno di un altro anno e mezzo per completarsi anche da un punto di vista fisico. Ma. Per il Napoli ci sarà da battere la concorrenza perchélo tengono d'occhio, ma anche dall'estero iniziano a seguire con grande attenzione il talentino dell'Empoli. Un'ipotesi da non scartare è quella di iniziare aIntanto il Napoli se lo ritroverà oggi contro, così come sarà per Parisi. Aspettando il mercato...