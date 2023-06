L'Atalanta ha intenzione di lasciare partire in estate solo uno tra Rasmus Hojlund e Giorgio Scalvini. Lo riferisce Il Giorno. Un chiaro messaggio per il Napoli, intenzionato a fare suo il centrale italiano. De Laurentiis deve accelerare, in modo tale da bruciare i big club inglesi, a sua volta intrigati dal centravanti danese.