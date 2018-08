Il Napoli è alla ricerca di un portiere, visto l'infortunio di Meret e le poche certezze che dà Karnezis. L'ultimo nome è quello dell'ex Fiorentina Tatarusanu, ora al Nantes, ma il preferito è Guillermo Ochoa dello Standard Liegi. Il direttore sportivo del club belga, Olivier Renard, ha parlato della trattativa con il Napoli a voetbalprimeur.be: "Anche noi vorremmo Dries Mertens in prestito con diritto di riscatto, ma se lo chiedessi mi riderebbero in faccia. Ochoa merita un grande club, è un buon portiere e una brava persona, ma per queste due ragioni non siamo costretti a lasciarlo andare. Lo abbiamo preso a parametro zero, ma ha uno stipendio importante, guadagna bene. Non mi sorprende che lo cerchino grandi club dopo le sue prestazioni con noi e al Mondiale"