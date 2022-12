La Sampdoria si è fatta avanti per Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000 del Napoli che in questa stagione ha giocato 20 minuti tra campionato e Champions. Per Spalletti è il vice Di Lorenzo, il 'robot' come l'ha nominato l'allenatore in una conferenza stampa. Un intoccabile, aggiungiamo noi.



LO SCAMBIO - I blucerchiati l'hanno chiesto in prestito proponendo in cambio Bereszynski, ma per il momento il presidente De Laurentiis ha fatto muro. Zanoli non si tocca. Il giocatore piace a Spalletti ma non se la sente di levare capitan di Lorenzo. La Sampdoria insisterà per Zanoli provando a convincere il Napoli, che al momento non vuole privarsi del classe 2000.