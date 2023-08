Nei primi mesi da allenatore del Napoli c'è un giocatore che Rudi Garcia ha studiato con attenzione: Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000, rientrato dopo il prestito alla Sampdoria dove ha giocato la seconda parte della scorsa stagione. E nonostante la retrocessione dei blucerchiati è stato uno dei pochi a salvarsi. L'allenatore francese è rimasto impressionato da questo ragazzo, e vorrebbe tenerlo in rosa come vice Di Lorenzo.



LE OFFERTE - Il Napoli ha da tempo un accordo per mandarlo in prestito al Genoa e in questi giorni è arrivata anche un'offerta importante dello Sporting Lisbona, ma l'allenatore non ha dato l'ok alla cessione. Se dovesse convincersi il Napoli ha già bloccato Faraoni del Verona, ma per ora l'allenatore lo considera un intoccabile. Una situazione simile a quella vissuta nell'ultima sessione di mercato, quando Spalletti non voleva farlo partire ma alla fine è andato in porto lo scambio con Bereszynski; a distanza di sei mesi la situazione è la stessa.