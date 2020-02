Il Napoli fa sul serio per Sandro Tonali. Come scrive il Mattino, Aurelio De Laurentiis, i primi di febbraio, ha offerto a Cellino, presidente del Brescia, 45 milioni per il gioiellino classe 2000. Offerta rispedita al mittente: Cellino non lo vende per meno di 80 milioni. Ma DeLa ha dato appuntamento al suo collega ad aprile, per parlare di nuovo del gioiello delle Rondinelle, che tanto piace anche a Juve, Inter, Milan e Atletico.