Ultime ore di mercato, telefoni che squillano ogni minuto e trattative da chiudere in fretta entro le ore 20, quando scoccherà il gong e si chiuderà il mercato. Nonostante la permanenza di Ghoulam, il Napoli è alla ricerca di un terzino low cost: l’ultimo tentativo è stato fatto per il classe ‘99 Alessandro Tripaldelli, che sta trovando poco spazio al Sassuolo: l’offerta di 10 milioni per un prestito con diritto di riscatto non ha convinto il club nervoverde, che ha così respinto la proposta.