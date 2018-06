Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe fatto un'offerta per Vicente Guaita del Getafe. Il portiere si svincolerà a parametro zero il prossimo 30 giugno dal club spagnolo. L'estremo difensore verrebbe preso per fare da dodicesimo e non il titolare. Guaita, classe 1987, nell'ultima stagione ha collezionato 34 presenze.