Secondo il Corriere dello Sport, il Monaco avrebbe offerto un biennale da 10 milioni a stagione per Dries Mertens: “Offerta importante, importantissima, da cinque milioni a stagione per due anni, e Dries Mertens valuta e considera. Niente male, altroché: quasi un milione in più rispetto a quanto il Napoli gli ha prospettato per lo stesso periodo, e dunque fino al 2022, e inoltre anche il bonus alla firma richiesto dal giocatore. Una proposta complessiva da una quindicina di milioni, magari anche qualcosa in più, che aggiunge dubbi ai dubbi sulla permanenza in azzurro del pittore fiammingo del gol. Dries non ci sarà neanche con la Juve. Soggiorno infruttuoso, quello ad Anversa, per provare a smaltire più in fretta il problema agli adduttori. Niente da fare: il saluto con Sarri, l’uomo che l’ha inventato centravanti e che oggi allena la Juve, andrà in scena negli spogliatoi”.