Appena sei giorni fa Insigne faceva tremare nuovamente i tifosi del Napoli. Nella sfida di Europa League contro la Real Sociedad il capitano partenopeo è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al minuto 20 a causa di una contrattura alla coscia sinistra.



Ieri Insigne ha svolto interamente l'allenamento in gruppo per il secondo giorno di fila. Oggi ci sarà il test decisivo per capire in maniera definitiva quali sono le sue condizioni fisiche. Nessuno vuole rischiare, però in caso di segnale positivo Lorenzo Insigne potrà anche partire dal primo minuto domani contro il Rijeka. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.