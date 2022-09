Il prossimo complicato rinnovo di contratto per il Napoli è quello di Piotr Zielinski, rimasto a Napoli dopo un'estate in cui tanti club (Lazio e West Ham su tutte) hanno provato ad acquistarlo. Ora però c'è da sedersi attorno a un tavolo a trattare per rinnovare un accordo in scadenza 30 giugno 2024, con l'ingaggio da 4 milioni annui che rappresenta, già oggi, un grosso problema. Secondo la Gazzetta, infatti, anche per il polacco sarà proposto un rinnovo al ribasso.