Napoli, ora si può chiudere per Nehuen Perez: l'Udinese ha scelto il suo nuovo difensore

Il giro dei difensori centrali, uno dei temi più caldi di questi ultimi 5 giorni di calciomercato invernale, si arricchisce di novità significative in queste ultime ore. Per la sostituzione di Nehuen Perez, prossimo al trasferimento al Napoli per 18 milioni di euro, l’Udinese ha effettuato la scelta tra Leo Ostigard, cercato anche da Genoa e Torino, e Matteo Lovato, centrale classe 2000 di proprietà della Salernitana. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club friulano ha raggiunto un’intesa di massima con la società campana, alla quale l’ex giocatore dell’Atalanta è legato fino al 2027; la proposta dei bianconeri ha superato quella del Torino, che in questa finestra di trasferimenti prevede di cedere Zima all’Amburgo, e nella giornata di domani è prevista la risposta definitiva del ragazzo, dopo la partita contro la Roma delle 20.45 di domani.



STRATEGIA TORO - Per un Lovato che sembra sfumare, il Torino ha due opzioni per completare il reparto difensivo a disposizione di Ivan Juric: quella attualmente più viva conduce a Marash Kumbulla, allenato dal tecnico croato a Verona e che proprio nei giorni scorsi è tornato a disposizione a distanza di 9 mesi dalla rottura del legamento crociato del ginocchio di Roma-Feyenoord dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi sono disposti a cederlo con la formula del prestito fino a giugno.



IN CERCA DI RILANCIO - Un’uscita che consentirebbe di creare lo slot per l’imminente arrivo dal Lipsia di Angelino. La soluzione alternativa che rimane in piedi è quella che porta a Leo Ostigard, in campo col Napoli nella trasferta sul campo della Lazio ma che, con l’ingaggio di Perez dall’Udinese, rischia di trovare molto meno spazio da titolare. Sotto contratto col club azzurro fino a giugno 2026, il centrale norvegese classe ‘99 è stato acquistato per 5 milioni più bonus nell’estate 2022.