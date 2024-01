Perez saluta l'Udinese con una sconfitta: il Napoli ha l'accordo, tutti i dettagli

Non è riuscito a congedarsi con 3 punti dall'Udinese, Nehuen Perez, seppur su un campo difficilissimo come quello dell'Atalanta: al Gewiss Stadium è finita 2-0 per la squadra di Gian Piero Gasperini, e salvo ribaltoni si è trattato dell'ultima gara del centrale argentino in maglia bianconera.



DECIDONO SCAMACCA E MIRANCHUK: LA CRONACA



LO ASPETTA IL NAPOLI - L'Udinese è riuscita a trattenerlo per una partita in più, ma ha trovato l'accordo con il Napoli per 16 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il giocatore arrivato in Italia dall'Atletico Madrid andrà a guadagnare in Campania 1,6 milioni di euro a stagione per un totale di 6,4 milioni in quattro anni di contratto. Le visite mediche dovrebbero aver luogo martedì a Villa Stuart.



CHI E' IL SOSTITUTO DI PEREZ - L'Udinese ha preso un altro argentino, Lautaro Giannetti, svincolato, ma ha in programma un ulteriore acquisto: sono in corso contatti per Nicolas Valentini del Boca Juniors, mentre Cioffi gradirebbe che Ostigard facesse il percorso inverso da Napoli a Udine. Il centrale norvegese dava la sua priorità al Genoa, che però ha preso Cittadini in prestito dall'Atalanta.