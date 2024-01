Napoli, Osimhen: 'A fine stagione il prossimo step in carriera, ho già preso la mia decisione. La Premier è il top'

Redazione CM

Il rinnovo di contratto firmato con il Napoli soltanto qualche settimana fa ha stemperato la tensione attorno al futuro di Victor Osimhen, ma dal ritiro della Nigeria, con cui è impegnato in Coppa d'Africa, l'attaccante ex-Lille ha voluto subito riaccendere i fari attorno a sé animando i rumors su un addio alla piazza azzurra a fine stagione. Intervistato da CBS, infatti, la punta classe 1998 ha lanciato un messaggio importante che fa intendere un possibile addio.





DECISIONE GIA PRESA - Osimhen ha parlato esplicitamente di prossimo step e di passo successivo da compiere a fine stagione con la Premier League sullo sfondo. Un messaggio che inevitabilmente stride con il rinnovo firmato con il Napoli. “Ho già preso la mia decisione sul prossimo ste da compiere alla fine della stagione. Ho già tutto chiaro in mente, ho già il mio piano. So cosa voglio fare, la prossima scelta che voglio fare è già decisa. Credo che il 60% delle persone parlino di me accostandomi alla Premier League. La Premier è uno dei più grandi campionati al mondo. Voglio finire la stagione con il Napoli al massimo e poi arriverà la scelta finale".



I DETTAGLI DEL RINNOVO E LA CLAUSOLA - Quel prolungamento del contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2025 ha portato il Napoli ad un livello di tranquillità importante proprio in vista della prossima estate. Osimhen ora guadagna cifre da top della rosa e da top in Serie A con circa 10 milioni di euro a stagione bonus compresi. De Laurentiis sarà quindi libero di trattare per un suo possibile addio anche se, in quello stesso contratto, è però anche una clausola rescissoria che toglierebbe la variabile Napoli dall'equazione. Chiunque porterà sul tavolo del patron azzurro 130 milioni di euro, tutti e subito in un unico pagamento, potrà acquistare Osimhen a prezzo di clausola.