L'attaccante del Napoli Victor Osimhen, a segno contro il Bologna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria di stasera:



"Anzitutto complimenti alla squadra per questo risultato. E complimenti anche al Bologna, che è un'ottima formazione. Spalletti mi ha dato la carica giusta quando sono entrato all'intervallo".



DUE GOL DI FILA - "E' importante per me fare gol, è bellissimo farlo. Sono felice per il gol, ma soprattutto per aver contribuito alla vittoria in un'atmosfera così bella".



RASPADORI - "Lo adoro. Non solo perché è un mio compagno di squadra, lo dicevo già quand'era al Sassuolo. E' un bravissimo ragazzo e un top player, sono felice della sua crescita perché dà il suo contributo alla squadra e tra noi c'è gran solidarietà, un bel rapporto anche in campo".



KVARATSKHELIA - "Sono molto contento per lui, si merita tutto quello che sta vivendo. Sono molto contento per la sua esplosione. Ma non avete ancora visto niente, in allenamento è molto meglio di così".