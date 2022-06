Le dichiarazioni dal ritiro della Nigeria hanno gettato un'ombra sul futuro al Napoli di Victor Osimhen, legato al Napoli fino al 2025 e seguito con attenzione da club di Liga e Premier. Un «tutto può succedere» che lascia nell'incertezza i tifosi ma che non fa cambiare idea ai bookmaker, per i quali l'attaccante è ancora saldamente azzurro. La possibilità che Osi lasci la squadra entro la fine di agosto è infatti a 4,10, quota sostanziosa considerato che la sua permanenza vale appena 1,18. Sirene bianconere invece per Fabian Ruiz, finito nel mirino della Juventus a caccia di rinforzi per il centrocampo: in questo caso l'addio al Napoli è dato a 1,83, mentre il no ad Allegri vale 1,74.