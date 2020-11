Tutte le attenzioni in casa Napoli sono concentrate attorno alle condizioni di Victor Osimhen. L'attaccante ex Lille venerdì si è infortunato nella sfida della sua Nigeria contro Sierra Leone. Preoccupano adesso le condizioni della sua spalla, che ha subito una lussazione.



Ora è da capire la gravità del problema, anche se i maggiori pericoli (che porterebbero ad un lungo stop) sono già stati scongiurati tramite prime visite strumentali. Il ritorno in Italia era previsto quanto prima, tra ieri e oggi, ma ancora non c'è la possibilità perché prima di lasciare la Nigeria, Osimhen dovrà avere il responso del tampone effettuato. Dovrebbe comunque riuscire a partire in serata o addirittura nella notte italiana, per poter arrivare a Villa Stuart, a Roma. Lì nella giornata di domani sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso in seguito all'infortunio. La sua presenza contro il Milan è praticamente impossibile, ma ora l'obiettivo è quello di recuperarlo il prima possibile.