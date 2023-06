Victor Osimhen si gode le vacanze in Nigeria, ma a molti chilometri di distanza si sta decidendo il suo futuro. Il suo rinnovo col Napoli è in fase di stallo e De Laurentiis chiede oltre 180 milioni. Molto dipenderà dal mercato estero. Se il Real si aggiudicasse Mbappé, ecco che il Psg potrebbe alzare l'offerta a per Osimhen. ugualmente, se il Bayern Monaco chiudesse per Kane, tornerebbe in ballo il Manchester United. Rimane vigile anche il Liverpool. DeLa e l'agente di Osi, Roberto Calenda, attendono con pazienza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.