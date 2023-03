Una squadra che dimostra di essere perfetta sotto ogni punto di vista. Dal reparto offensivo che segna a raffica, passando per la difesa invalicabile, fino ad un centrocampo ricco di qualità e personalità. C'è anche la capacità di dimenticare il duro impegno europeo affrontato solo quattro giorni prima andando a dominare subito.Le inseguitrici in campionato oramai non ci sono neanche più e tra poco più di un mese potrebbe arrivare già la matematica per lo scudetto con un larghissimo anticipo.che sta vedendo scappare via quel tricolore che oggi ha cucito sul petto e invece oggi è fuori dai giochi per ripetersi.Partendo dal match di campionato, delicatissimo, al Maradona. Oltre la difficoltà dell'affrontare un avversario schiacciasassi ci sarà la necessità di fare punti perché la lotta Champions è tanto agguerrita. Proprio nella massima competizione europea Napoli e Milan si troveranno di fronte, tra andata e ritorno, il 12 e il 18 aprile.- Spalletti non si è dimostrato troppo felice di incrociare il Milan. Chiaro che nel doppio confronto dei quarti di finale può accadere di tutto, però oggi se c'è una squadra da battere quella è evidentemente la sua. Conoggi ancora protagonisti per distacco nella vittoria contro il Toro: 2 gol per il nigeriano (21 complessivi in campionato), 1 gol e 1 assist per il georgiano (12 gol e 10 assist in campionato).nel 3-1 inflitto dall'Udinese,è inevitabile pensare che ci vorrà un'impresa storica per fermare il capocannoniere e il miglior assistman della Serie A.