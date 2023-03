Victor Osimhen spaventa il Napoli. In occasione di un premio ricevuto, l'attaccante nigeriano ha parlato di un suo possibile futuro lontano dall'Italia: "Do il massimo per raggiungere i miei obiettivi e magari per giocare in Premier un giorno". In Inghilterra fischiano le orecchie ai club interessati a Osimhen, che intanto pianifica il futuro con un chiaro messaggio.