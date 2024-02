Napoli, Osimhen ha perso l'aereo: slitta il rientro, la decisione in vista del Genoa

Giovanni Annunziata, inviato

Tutti i fari puntati su Victor Osimhen. È il capocannoniere dello scorso campionato e il giocatore più significativo in casa Napoli, adesso c'è bisogno di lui e del suo aiuto per risalire una classifica che non sorride affatto agli azzurri che sono al nono posto e con un momentaneo -7 dall'Atalanta quarta. Per ben due mesi Walter Mazzarri non ha potuto contare su Osimhen, prima per squalifica di una giornata in seguito al rosso rimediato all'Olimpico contro la Roma lo scorso 23 dicembre, poi la Coppa d'Africa che lo ha tenuto fuori fino all'ultimo match, quello di San Siro contro il Milan.



AEREO PERSO - Smaltita la delusione dopo la sconfitta in finale contro la Costa d'Avorio, Osimhen è rimasto con i compagni della nazionale nigeriana fino a martedì, quando sono stati premiati dal Presidente Bola Tinubu. Le prime indicazioni prevedevano un rientro in Italia direttamente tra venerdì e sabato, saltando così Napoli-Genoa prevista proprio sabato alle ore 15. Osimhen ha anticipato il lungo viaggio di ritorno e questa mattina era previsto il suo arrivo a Capodichino. Tutto rimandato: come raccontato da Sky Sport, infatti, il suo volo dalla Nigeria avrebbe tardato la partenza e il conseguente arrivo per lo scalo a Istanbul. Da lì poi non ha potuto prendere il nuovo aereo diretto a Napoli. Tutto rimandato, presumibilmente nel pomeriggio



CONDIZIONI E IL GENOA - Niente allenamento per lui, lavorerà con i compagni di squadra solo nella giornata di domani, praticamente per la rifinitura prepartita. Lo staff medico del Napoli dovrà monitorare le condizioni di Osimhen, essendo uscito malconcio dalla competizione. Resta a serio rischio la convocazione in occasione di Napoli-Genoa di sabato. Se il centravanti ex Lille dovesse essere ritenuto abile e arruolabile, partirebbe comunque dalla panchina con uno tra Simeone e Raspadori in campo dall'inizio (il primo è favorito). Per Osimhen l'obiettivo è averlo al top e ritrovarlo tra i titolari per la delicata sfida di Champions di mercoledì 21 febbraio contro il Barcellona.