Sudakov, Juventus e Napoli più lontane: già attiva la clausola anti Serie A

Francesco Guerrieri

Georgiy Sudakov si allontana dall'Italia. O quasi. Il trequartista dello Shakhtar Donetsk sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato, alla finestra ci sono anche Juventus e Napoli che stanno seguendo gli sviluppi sul suo futuro insieme ad altri club stranieri interessati al classe 2002. Gli ultimi dettagli sul nuovo contratto rinnovato poco fa col club ucraino però complicano il suo possibile arrivo in Serie A: Sudakov ha una clausola rescissoria da 150 milioni, già attiva, inserita a inizio mese quando ha firmato il prolungamento fino al 2028. Una cifra alla quale è impossibile arrivare.



QUANTO COSTA SUDAKOV - Lo Shakhtar l'ha blindato perché se dovesse andare via vogliono essere loro a gestire le eventuali offerte in arrivo: sia la Juve che il Napoli hanno nei piani un investimento importante a centrocampo, ma al momento la richiesta di 50 milioni di euro sembra essere troppo alta per entrambi i club. Non solo, sul giocatore ci sono anche altri top club europei come Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool - l'unica ad esserci andata davvero vicino - e il rischio è che possa scatenarsi un'asta a cifre importanti.



IN CHE RUOLO GIOCA SUDAKOV - Il valore di Sudakov continua a lievitare anche perché lui in campo non si fa distrarre dalle voci di mercato. Anzi, si esalta. Votato dai dirigenti come miglior giocatore del campionato ucraino, in questa stagione ha totalizzato 3 gol e un assist in 18 partite tra campionato e coppe; in Champions ha segnato anche contro il Barcellona, che nella doppia sfida andata e ritorno nella fase a gironi ha studiato con attenzione le sue caratteristiche. Le ha giocate quasi tutte da trequartista nel 4-1-4-1 dello Shakhtar, ogni tanto in campionato ha fatto anche l'esterno alto a sinistra ma sempre entrando a gara in corso. I top club sono in fila per Sudakov, Juve e Napoli monitorano la situazione per un futuro che in Italia è sempre più complicato.