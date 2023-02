Victor Osimhen è il grande protagonista di questo Napoli. Capocannoniere con 18 reti in campionato, insieme a Kvaratskhelia forma la coppia del gol azzurra. Il centravanti nigeriano ha parlato ai canali del club:



Qual è il tuo ricordo più bello con il Napoli?

"La partita con la Juve è stata straordinaria, la prestazione è stata davvero incredibile. Credo che quel ricordo resterà con noi per sempre".



Che sensazioni hai avuto quando hai giocato al Maradona per la prima volta?

"Maradona è il calciatore più grande calciatore di sempre. Entrare nel campo dove lui ha fatto la storia, per me è stato incredibile, non credo ci sia sensazione migliore”.



Chi è la tua leggenda preferita del Napoli?

"Quello preferito di tutti, ovviamente, Maradona".



Hai avuto un idolo a cui ispirati nel calcio?

"Guardavo molto Drogba, come giocava. Lo considero uno degli attaccanti migliori di sempre".



Qual è stato il primo ruolo in cui hai giocato?

“Ero un difensore (ride, ndr)".



Collezioni qualcosa?

"Scarpe".