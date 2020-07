L'affare Victor Osimhen è arrivato al traguardo: il nigeriano sarà un nuovo giocatore del Napoli. Definita l'operazione con il Lille e l'entourage dell'attaccante, che ha già firmato il contratto che lo legherà agli azzurri a partire dalla prossima stagione: attesi solo il canonico tweet di De Laurentiis e i comunicati a sancire l'ufficialità di un'operazione ormai conclusa.



I DETTAGLI - Un affare ad alta quota, con il Napoli che ha compiuto uno sforzo economico importante per Osimhen: al Lille circa 50 milioni di euro cash più il cartellino del giovane Claudio Manzi (difensore classe 2000 in forza alla Primavera) e ricchi bonus, con il club francese che sta definendo con gli azzurri anche il trasferimento del portiere Orestis Karnezis in Francia. Per l'attaccante nigeriano invece, un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione. Mancano solo gli annunci che arriveranno nelle prossime ore, ma Osimhen può già considerarsi un nuovo giocatore del Napoli.