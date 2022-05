Quando ci si siede a trattare col Napoli, uno dei punti fondamentali sui quali discutere è quello legato ai diritti d'immagine. Il presidente De Laurentiis ci tiene molto, ed è capitato anche che facesse saltare trattative per un mancato accordo su questo aspetto.- Al momento della firma, l'ex attaccante del Napoli ha accettato di dare al club username e password dei suoi account social, cedendo alla società il diritto di accedere.. Ogni dichiarazione deve essere approvata dal club. La società ha il controllo totale sul giocatore, è "l'unica entità legittimata nell'incasso di qualsiasi somma dovuta al calciatore... e proveniente da qualunque fonte, compresa la nazionale della Nigeria". Un controllo, quindi, in Italia ma anche nel suo Paese. Il giocatore ha ceduto i suoi diritti per circa 609mila netti il primo anno che quest'anno sono saliti quasi a 700mila per il resto del suo contratto. In cambio, Osimhen dovrà partecipare "se e quando richiesto dal club, a tutte le iniziative connesse all'utilizzo dei diritti d'immagine".- Ma non è finita qui, perché per nel contratto del nigeriano col Napoli. E se dovesse saltare l'accordo legato ai diritti d'immagine per "fatto o colpa del calciatore", l'attaccante dovrà pagare al Napoli quei 609mila euro netti che ha guadagnato il primo anno.