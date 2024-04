Napoli, Osimhen in campo con l'Empoli e a rischio per la Roma

51 minuti fa



Empoli-Napoli, anticipo del sabato della 33esima giornata di Serie A, dirà molto delle ambizioni degli azzurri di tornare dalla porta principale in Europa ma anche delle speranze salvezza dei toscani. La gara è alle 18 ma potrebbe impattare anche sulla prossima.



I DIFFIDATI - Sono infatti ben 4 i diffidati in campo e 3 tutti nella squadra di Calzona. Nell’elenco dei giocatori a rischio squalifica ci sono Victor Osimhen, Stanislav Lobotka e Pasquale Mazzocchi per il Napoli e Alberto Grassi per l'Empoli. Insomma, con un giallo, il nigeriano salterebbe il big match con la Roma del prossimo turno.