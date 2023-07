L'argomento più discusso del mercato Napoli riguarda Victor Osimhen e il suo futuro. De Laurentiis lo valuta non meno di 150-180 milioni e, viste le cifre, oggi ancora nessuno si è fatto avanti. Diversi incontri con il suo agente, Roberto Calenda, con il quale però non è stato trovato l'accordo per il rinnovo (il contratto scadrà nel 2025). Ne parla oggi così il Corriere dello Sport che aggiunge un Osimhen che si sente valutare la luna e di conseguenza sente di meritare almeno qualche stella in più. Nel frattempo, sullo sfondo c'è il Real a caccia di un dopo Benzema, il PSG che è alle prese con il grattacapo Mbappé.