L'operazione al volto a cui si è sottoposto Victor Osimhen è stata, a parere del medico chirurgo che l'ha eseguita una delle più difficili di sempre. I 90 giorni di stop rappresentano la certezza di questa problematica ma per il Napoli arrivano comunque altre brutte notizie, perché la punta nigeriana non potrà anticipare, seppur di poco, i tempi di recupero con l'utilizzo di una maschera protettiva. Le maschere prodotte e utilizzato fino ad oggi, infatti, poggiano la propria struttura proprio sul punto del volto che è stato operato e nel caso di Osimhen non fornirebbero quindi una protezione, ma un nuovo carico di stress all'osso.