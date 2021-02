Nel periodo nero degli infortuni Gattuso ha perso un'altra volta Victor Osimhen. Il nigeriano sei giorni fa a Bergamo nella sfida contro l'Atalanta ha rimediato un trauma cranico dopo aver battuto la testa per terra ed aver perso i sensi per qualche minuto.



In seguito a quanto accaduto, Osimhen ha dovuto osservare qualche giorno di riposo. Oggi è tornato in campo, ma non ancora ad allenarsi in gruppo. Domani sarà fuori contro il Benevento e, stando a quanto scrive Repubblica, salterà anche il match contro il Sassuolo di mercoledì. Dovrebbe tornare il 7 marzo per affrontare il Bologna, ultima squadra alla quale ha segnato con la maglia azzurra.