Questa sera il primo round di Milan-Napoli, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Spalletti rinuncerà al suo giocatore più importante, Victor Osimhen, che si è fermato oramai due settimane fa causa infortunio. Ieri il test in campo per capire se ci fosse la possibilità di strappare almeno una convocazione ma per evitare conseguenze peggiori lo staff ha deciso di non rischiare.



Broncio e rabbia soffocata per Osimhen dopo aver appreso che non sarebbe stato della partita contro il Milan. Mentre la squadra saliva sul bus direzione aeroporto lui andava via a bordo della sua auto dando un colpo di gas consapevole di non poter dare il suo contributo in un match così delicato. Lo riporta oggi Repubblica.