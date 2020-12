Cercasi Victor(ia). Dopo il panettone dolceamaro per il pareggio casalingo contro il Torino, il Napoli è pronto a tornare al lavoro e aspetta con trepidazione il suo bomber. Assente dalla sosta per le nazionali di novembre, Osimhen è ancora alle prese con il problema alla spalla che lo ha tenuto lontano dai campi per dieci partite tra campionato ed Europa League. E il computo totale, senza il nigeriano, recita quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, contro le sei vittorie nelle otto gare con l'ex Lille in campo.



RIENTRO VICINO - L'attesa, però, ora è quasi finita, così come la sua riabilitazione. Il rientro in campo si avvicina, ma a Castelvolturno sanno tutti che occorrerà la massima cautela per evitare una pesante ricaduta. Martedì il Napoli torna al lavoro, mercoledì Osimhen farà rientro in Italia dal Belgio, dove si trova per il recupero. Per il 30 dicembre, dunque, è in programma il check medico da parte di Raffaele Canonico, responsabile sanitario. Osimhen sarà out per la trasferta di Cagliari (3 gennaio), la speranza è recuperarlo per lo Spezia (6 gennaio) o la trasferta di Udine (10 gennaio). L'obiettivo principale, però, è riaverlo per la Supercoppa Italiana del 20 gennaio, in programma a Reggio Emilia contro la Juventus. Victor(ia) cercasi.