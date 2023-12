Al fischio finale di Juve-Napoli, terminata 1-0 per i bianconeri, Victor Osimhen si è reso protagonista di un gesto che sta facendo discutere ed è diventato ben presto virale sui social. L'attaccante nigeriano infatti ha voluto sbeffeggiare i tifosi juventini, provocandoli e ricordando loro il risultato di una delle ultime gare disputate tra il suo club e quello di Torino.



IL GESTO - Dopo il triplice fischio di Orsato, il nigeriano ha mimato con le mani quel 5-1 che il Napoli, il 13 gennaio 2023, aveva rifilato alla Juve. Allora andò in rete proprio lo stesso Osimhen, due volte, insieme a Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas. Uno sfottò che non è sfuggito alle telecamere che l'hanno inquadrato e ai tifosi che stanno commentando il gesto provocatorio sui social. Un gesto, quello di Osimhen, che ricorda quello compiuto da Totti del 2004 dopo un poker rifilato dalla sua Roma proprio alla Juve. Un nuovo capitolo nella sempre accesa rivalità tra Juve e Napoli.