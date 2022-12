Tra i principali protagonisti di questo Napoli c'è Victor Osimhen, che guida la classifica marcatori in Serie A con 9 gol segnati fin qui. Spalletti non può più rinunciare a lui, nonostante il buon rendimento anche di Raspadori e Simeone.



Oggi la Gazzetta dello Sport ricorda un episodio in cui l'attaccante nigeriano lo scorso 24 luglio, durante il ritiro a Castel di Sangro, fu mandato via dall'allenamento dopo aver protestato in maniera eccessiva con il tecnico. Il giorno dopo, però, proprio Spalletti andò a cercare Osimhen per stringergli la mano, un gesto di fiducia e di pace. Da lì il feeling tra i due è arrivato a livelli elevati.