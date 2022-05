Intervistato da Radio Kiss Kiss, il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato del suo futuro, della posizione di Spalletti e delle speranze del club per la prossima stagione.



LOTTEREMO PER LO SCUDETTO - "Siamo molto delusi per non aver lottato per lo Scudetto fino alla fine. Siamo più delusi dei tifosi, ma voglio dire loro di stare tranquilli perché il prossimo anno lotteremo ancora per lo Scudetto. Lo siamo perché sapevamo di avere le qualità per vincere, potevamo vincere, lo Scudetto era il nostro sogno".



LA CHAMPIONS - "E' un grande onore per me aver raggiunto quest'obiettivo insieme ai miei compagni. Siamo felici di poter competere con le squadre più forti d'Europa nella massima competizione continentale".



MERTENS - "Giocare con lui è un piacere. Per me è come un mentore. Anche quando era in panchina cercava sempre di darmi consigli e motivarmi in ogni modo"



INSIGNE - "E' un ragazzo splendido. Ho avuto modo di frequentarlo anche fuori dal campo ed è una persona piacevole. E' stato difficile per lui lasciare un club che lo reputa una leggenda. I tifosi creeranno un'atmosfera speciale per lui, si emozionerà sicuramente".



SPALLETTI - "Devo ringraziare tanto Spalletti. Mi ha aiutato molto nella mia crescita. E devo ringraziare anche il suo staff che mi ha aiutato a migliorare i miei movimenti. Spalletti mi parla sempre dopo gli allenamenti, è un tecnico di altissimo livello. Spero di poter lavorare con lui ancora per tanti anni".