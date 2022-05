Osimhen non è incedibile, ma in casa Napoli hanno le idee chiare: il 9 azzurro non partirà se non di fronte a un'offerta irrinunciabile che vada oltre i 100 milioni di euro.



Tottenham, Manchester United e, tramite un manager francese, Borussia Dortmund su Osimhen. C'è anche l'Arsenal che sembrerebbe essere disposto ad offrire 105 milioni per l'attaccante nigeriano. Di proposte ufficiali, però, ancora non ce ne sono. Lo riporta oggi Il Mattino.