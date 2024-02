Napoli, Osimhen vale 130 milioni: finale ormai scritto, ecco quale sarà il suo futuro

ll Napoli è sempre nel segno di Victor Osimhen. 67 giorni dopo il provvisorio 1-0 al Cagliari l’attaccante nigeriano è tornato a gonfiare la rete del Maradona contro il Barcellona. Un guizzo da vero numero nove che alimenta le speranze del club azzurro di accedere ai quarti di finale di Champions League. Servirà un’impresa al Camp Nou ma con un Osimhen così nulla è precluso.







NELLA STORIA DEL NAPOLI - Amore vero anche se tormentato. Osimhen e il Napoli sono legati da un sentimento forte legato ai successi ottenuti insieme. Il Maradona ha accolto e protetto attaccanti straordinari come Higuain e Cavani ma in pochi hanno scritto la storia come Victor, protagonista indiscusso dello scudetto vinto nella scorsa stagione e secondo nella classifica dei marcatori in Champions League in casa con 6 reti dietro solo a Mertens con 11. Una storia però che è destinata a concludersi a giugno.



LOTTA A DUE- De Laurentiis non si è nascosto raccontando, davanti alle telecamere, della possibilità concreta di un addio di Osimhen al termine della stagione. La corsa è a due con Chelsea e Psg pronte a fiondarsi sul vice-campione d’Africa con la Nigeria. La condizione resta una sola e inderogabile: il pagamento della clausola da 130 milioni di euro. Una clausola che Victor sta dimostrando di valere a suon di gol.