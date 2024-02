Prime pagine 22 febbraio 2024: Napoli c'è. Milan coppa tiramisù. Inter pigliatutto e Allegri, la prima scossa

Redazione CM

Il pareggio del Napoli col Barcellona e la vittoria del Porto sull'Arsenal che hanno chiuso la prima tornata degli ottavi di finale di Champions League domina sui quotidiani sportivi e non in edicola oggi giovedì 22 febbraio 2024.



"Napoli c'è" è il titolo che giganteggia sul Corriere dello Sport mentre Gazzetta e Tuttosport si concentrano su Osimhen, autore dell'1-1 con "Osi e speri" e "Dove c'è Osimhen c'è Napoli".



Spazio anche all'Europa League con i suoi playoff e ai match di Milan e Roma contro Rennes e Feyenoord. Per la Gazzetta è "Milan, coppa tiramisù" con il gioco di parole per risollevarsi dal momento no coinciso col ko col Monza. Per il Corriere dello Sport invece "Roma è la notte di De Rossi" chiamato al primo vero banco di prova da dentro o fuori della sua gestione.



Infine spazio anche alle altre con la Gazzetta dello Sport che dà spazio all'Inter con "Progetto pigliatutto" in campionato e Champions e con Tuttosport che invece celebra i cambi in vista in casa Juve con "Allegri, il tidente è la prima scossa".