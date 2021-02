Victor Osimhen è l'acquisto più costoso della storia del Napoli ma finora il suo impatto non è stato dei migliori in azzurro. Complice l'infortunio prima e il Covid poi non è riuscito ancora ad integrarsi al meglio e i momenti di gioia non sono tantissimi.



Oggi però può esultare perché ha ricevuto il The Ballers Award, riconoscimento che lo identifica come miglior giocatore nigeriano dell'anno. L'auspicio del Napoli e dei napoletani è che questo premio possa servirgli da stimolo per migliorare partita dopo partita e tornare a segnare con la maglia azzurra.