Il Napoli ieri ha trovato un'altra vittoria in campionato, la nona su dieci partite ritornando in cima alla classifica a pari punti con il Milan. C'è stata poca storia contro il Bologna, dato che gli azzurri hanno controllato la gara senza particolari problemi chiudendo con un netto 3-0 il risultato finale.



Protagonista indiscusso Victor Osimhen che si è procurato due calci di rigore, prima per un tocco di mano di Medel per anticiparlo e poi per un fallo di Mbaye, sempre in area. Entrambi i tiri dal dischetto sono stati trasformati da Lorenzo Insigne, anche se lo stesso Osimhen avrebbe voluto calciare il secondo. Infatti spuntano alcune immagini che ritraggono il nigeriano non troppo felice in occasione della realizzazione del 3-0 del capitano: Osimhen non è andato a festeggiare con i compagni tornando subito verso il centrocampo, chiaro segnale di quanto ci tenga a segnare, alla classifica marcatori. A quanto pare il numero 9 del Napoli avrebbe anche chiesto al capitano di lasciargli il rigore ma senza successo.