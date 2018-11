Era arrivato con l'obiettivo di sopperire all'infortunio al braccio subito nel ritiro estivo di Dimaro da Meret, l'investimento da 30 milioni di euro che il Napoli aveva fatto per il successore designato di Pepe Reina, e con un Karnezis che al momento era il vero titolare del ruolo. Ma David Ospina ha impiegato davvero pochissimo tempo a convincere tutti, Ancelotti in testa, che il guardiano della porta azzurra dovesse essere lui. Prove convincenti, esperienza e leadership cresciute e affinate all'Arsenal e con la nazionale colombiana e ora il Napoli sta seriamente valutando di riscattarlo al termine della stagione.



VOGLIA DI RISCATTO - Un'operazione rivelatasi lungimirante, considerando che Meret ha dovuto rinviare di diverse settimane il suo ritorno in campo e ad oggi non è ancora pronto, un affare nel vero senso della parola alla luce delle cifre messe sul piatto da De Laurentiis. Prestito oneroso da un milione di euro, diritto di riscatto che può diventare obbligo soltanto in caso di vittoria dello scudetto; al di là delle legittime ambizioni tricolori degli uomini di Ancelotti, gli azzurri sembrano essersi convinti a completare l'acquisto di Ospina a prescindere, consapevoli che, con un contratto in scadenza a giugno 2020 con l'Arsenal, difficilmente le pretese dei Gunners potranno essere troppo esose. Con Meret che scalpita per rientrare e rappresenta il futuro, il presente del Napoli è nelle mani di David Ospina.