Secondo la Gazzetta dello Sport, David Ospina questa mattina si presenterà a Castel Volturno per conoscere squadra e staff. Il neo portiere del Napoli ieri ha svolto le visite mediche presso Villa Stuart, si attende ormai solo l'ufficialità in giornata (oggi chiude il mercato). Sarà convocato anche per Lazio-Napoli, prima giornata di campionato, ma giocherà Karnezis.